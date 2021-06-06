Обновлён рейтинг лучших сочетаний видеокарт и процессоров для игрового ПК

Компьютеры
06 июня в 18:58
Обновлён рейтинг лучших сочетаний видеокарт и процессоров для игрового ПКИх тестировали в восьми играх
Издание Overclockers снова провело сводный тест десяти конфигураций игровых ПК в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы. Это позволило обновить рейтинг лучших сочетаний видеокарт и процессоров.
На этот раз рассматривали конфигурации компьютера стоимостью до 70 тысяч рублей. Для проверки взяли игры Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.
Автор текста, как обычно, составил таблицу среднегеометрических результатов систем в восьми играх. Выглядит она так:
Overclockers
Лидером стала связка Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2060 Super. Автор также составил рейтинг привлекательности сочетаний для покупки. Тут чем меньше показатель, тем лучше:
Overclockers
Здесь первую позицию разделили связки Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060.