Обновлён рейтинг лучших видеокарт 2020 года

Автор материала посоветовал при выборе видеокарты первым делом задать себе вопрос: сколько я готов потратить денег на это? Здесь связь несложная: чем больше денег будет потрачено на GPU, тем более высокую игровую производительность он сможет выдавать. Также стоит убедиться, что процессор компьютера подходит для работы в паре с мощной видеокартой.

В качестве самой быстрой модели, доступной на данный момент, автор PC Gamer назвал NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Эта видеокарта может обеспечить всё, чего требуют современные игры.

Лучшей моделью для игр в 4K за разумные деньги назвали NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Лучшим выбором для игр в 1440p оказалась AMD Radeon RX 5700. Для игр в разрешении 1080p идеально подойдёт AMD Radeon RX 5600 XT.

В ценовом диапазоне до $250 лучшей стала NVIDIA GeForce GTX 1660 Super. Ну, а лучшей дешёвой видеокартой признали NVIDIA GeForce GTX 1650 Super.