Обновлён рейтинг мощнейших суперкомпьютеров

Первое место, как и в прошлом году, занимает японский суперкомпьютер Fugaku на однокристальных системах Fujitsu A64FX. Его результат теста High Performance Linpack (HPL) составляет 442 петафлопсов. Этот показатель в три раза превосходит показатель суперкомпьютера, занявшего второе место рейтинга, — IBM Summit на процессорах Power9 и ускорителях Nvidia Tesla V100. Третье место отдали системе Sierra. Топ-10 можно посмотреть по этой ссылке.

Компания AMD также отметила, что обновлённый Top500 показал рост количества процессоров AMD EPYC в системах HPC. По сравнению со списком 2020 года в 5 раз увеличилось количество систем на таких процессорах.