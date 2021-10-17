Обновлён рейтинг самых мощных процессоров в компьютерах и ноутбуках

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Обновлён рейтинг самых мощных процессоров в компьютерах и ноутбукахЗа третий квартал 2021 года
Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинги процессоров настольных компьютеров и ноутбуков за третий квартал 2021 года. В одном списке лидирует компания AMD, а в другом — её конкурент, Intel.
Рейтинги составлены по китайским данным. По списку для настольных ПК видно, что первое место отдали модели AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX. Это самый мощный процессор по версии Master Lu. За ним следуют AMD Ryzen Threadripper 3990X и AMD Ryzen Threadripper 3970X. Модели Intel начинаются только с шестого места.
Master Lu
В рейтинге ноутбучных процессоров, напротив, лидирует Intel. Первое место принадлежит Intel Core i9-11980HK, второе — Intel Core i9-11900H, а третье — Intel Core i7-11800H. Затем идут модели AMD Ryzen.
Master Lu