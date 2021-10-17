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Обновлён рейтинг самых мощных процессоров в компьютерах и ноутбуках

За третий квартал 2021 года

Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинги процессоров настольных компьютеров и ноутбуков за третий квартал 2021 года. В одном списке лидирует компания AMD, а в другом — её конкурент, Intel.