Обновлён рейтинг самых мощных суперкомпьютеров России

Лидером рейтинга признали систему «Кристофари» разработки SberCloud (ООО «Облачные технологии») и NVIDIA. Этот суперкомпьютер установлен в Сбербанке. Его производительность в тесте Linpack достигает 6,7 Пфлопс. Пиковая производительность равна 8,8 Пфлопс.

Второе место занял суперкомпьютер «Ломоносов-2» в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Его пиковая производительность составляет 4,9 Пфлопс. Третье место отдали суперкомпьютеру в Главном вычислительном центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (1,2 Пфлопс).

В рейтинге также появились новички — «Олег» (36 место) и кластер A100 суперкомпьютера «Лобачевский» (27 место).