Компьютеры
Сегодня в 13:41
Обновлён рейтинг самых опасных компьютерных вирусов
В России и в мире
Исследователи Check Point Research составили рейтинг самых опасных компьютерных вирусов за апрель 2021 года.
По данным исследователей безопасности, троян Dridex остаётся наиболее распространённым вредоносным ПО в мире второй месяц подряд. Эту программу часто используют как начальное средство заражения в операциях с программами-вымогателями. На втором месте рейтинга располагается троян AgentTesla. Он выполняет функции кейлоггера и похитителя паролей.
В целом, в последнее время выросло количество атак программ-вымогателей. По информации исследователей, в среднем каждые 10 секунд одна организация в мире становится жертвой вымогателей.
Что касается отдельно России, в апреле самым популярным вредоносным ПО стал банковский троян Trickbot. За ним следуют Fareit и XMRig. Последний, кстати, используется для майнинга криптовалюты Monero.