Обновлён рейтинг самых опасных компьютерных вирусов

По данным исследователей безопасности, троян Dridex остаётся наиболее распространённым вредоносным ПО в мире второй месяц подряд. Эту программу часто используют как начальное средство заражения в операциях с программами-вымогателями. На втором месте рейтинга располагается троян AgentTesla. Он выполняет функции кейлоггера и похитителя паролей.

В целом, в последнее время выросло количество атак программ-вымогателей. По информации исследователей, в среднем каждые 10 секунд одна организация в мире становится жертвой вымогателей.

Что касается отдельно России, в апреле самым популярным вредоносным ПО стал банковский троян Trickbot. За ним следуют Fareit и XMRig. Последний, кстати, используется для майнинга криптовалюты Monero.