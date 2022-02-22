Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире

Согласно данным аналитиков, Microsoft Edge в настоящее время используется на 9,54% настольных компьютеров по всему миру. Это всего на 0,3% меньше, чем у Safari от Apple (9,84%). Google Chrome продолжает удерживать первое место с подавляющими 65,38% рынка. Mozilla Firefox занимает четвёртое место с 9,18%.

Аналитики полагают, что если тенденция сохранится, то Safari, скорее всего, в ближайшем будущем опустится на третье или четвёртое место. Что касается мобильных платформ, то здесь позиции Safari надёжнее — он занимает второе место с долей рынка 26,71%.