Обновлён рейтинг самых популярных браузеров за 2022 год

По данным Statcounter, Chrome в настоящее время занимает 66,16% рынка. Microsoft Edge является вторым по популярности настольным браузером с гораздо более скромными 10,99%.

Safari — единственный некроссплатформенный браузер в отчёте — в настоящее время удерживает 8,98% рынка. Firefox занимает четвёртое место с 7,22%, а Opera — пятое с 3,29%.