Компьютеры
Сегодня в 18:05
Обновлён рейтинг самых популярных процессоров и видеокарт в игровых компьютерах
Неожиданно в топ вырвалась бюджетная MX230
Steam обновил статистику по «железу», используемому в компьютерах пользователей платформы. Оказалось, что AMD продолжает отбирать долю Intel.
Доля процессоров AMD достигла 29,5% и 36,3% среди пользователей Windows и Linux соответственно. Intel же в апреле в основном выигрывала за счёт недорогих процессоров, такие как Core i5-10400F, Core i3-10100F. Самой популярной моделью AMD осталась Ryzen 7 5800X.
По видеокартам в апреле наблюдалась стагнация. Модель GeForce GTX 1650 была самой распространённой, за ней следовали недавно представленная RTX 3060 и, неожиданно, MX230.
Интегрированные графические процессоры AMD Radeon Vega остались более популярными, чем их дискретные аналоги. Всё из-за востребованности гибридных процессоров Renoir, доля которых составляет 0,5% среди пользователей Steam.