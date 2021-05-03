Обновлён рейтинг самых популярных процессоров и видеокарт в игровых компьютерах

По видеокартам в апреле наблюдалась стагнация. Модель GeForce GTX 1650 была самой распространённой, за ней следовали недавно представленная RTX 3060 и, неожиданно, MX230.

Интегрированные графические процессоры AMD Radeon Vega остались более популярными, чем их дискретные аналоги. Всё из-за востребованности гибридных процессоров Renoir, доля которых составляет 0,5% среди пользователей Steam.