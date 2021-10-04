Обновлён рейтинг самых популярных видеокарт и процессоров среди геймеров

Это AMD Radeon RX 6700 XT. Ею пользуются 0,16% геймеров. Таким же показателем может похвастаться старая GeForce GT 630. А вот у NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 0,2%. Эта видеокарта тоже только-только появилась в рейтинге. Это всё объяснимо — добыть новые видеокарты было очень сложно.

Первое место по распространённости среди пользователей Steam занимает NVIDIA GeForce GTX 1060.