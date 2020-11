Обновлён рейтинг сочетаний видеокарт и процессоров компьютера для игр в 1080p

В очередном обзоре связок всё было как обычно. Тестирование в двух режимах — разгон и номинал — в восьми играх. Это были Anno 1800, Battlefield 1, Crysis 3, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2.

Лучшие связки по результатам тестов показали высокие результаты в шести из восьми перечисленных игр. В двух — Anno 1800 и Iron Harvest — была продемонстрирована приемлемая производительность.

Итак в первую тройку в номинале попали Core i3-10100F + GeForce GTX 1660 Super, Ryzen 5 3500X + GeForce GTX 1660 и Core i5-9400F + GeForce GTX 1660. После разгона лучшей стала система Ryzen 5 3500X + GeForce GTX 1660.