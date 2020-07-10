Обновлён список самых популярных характеристик игрового компьютера

Наиболее распространённой видеокартой по-прежнему остаётся NVIDIA GeForce GTX 1060. За ней следуют модели GTX 1050 Ti и GTX 1050. Эти три видеокарты в совокупности составляют 24,38% всех GPU, которые используют пользователи Steam.

Также опрос показал, что большинство геймеров — 64,81% — продолжают запускать игры в разрешении 1080p. Лишь 6,23% перешли на 1440p.

Что касается операционной системы, то 87,12% пользователей «сидят» на Windows 10. Самые популярные объёмы оперативной памяти — 8 и 16 ГБ (33,44% и 39,53% соответственно). Большинство используют четырёхъядерные процессоры (47,09%). Остальные параметры можно посмотреть на графиках ниже: