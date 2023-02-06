Обозреватели: покупать б/у видеокарты — не плохая идея

Для тестирования LinusTechTips приобрела множество бывших в употреблении видеокарт. Модели варьируются от AIB RTX 3060 до референсных карт RTX 3080 10 ГБ. Все образцы сравнивались с теми, что не пережили таких же рабочих нагрузок.

LinusTechTips использовала Kombuster для тестирования тактовой частоты видеокарт, а затем запускала несколько AAA-игр в разрешении 1080P, 1440P и 4K. Любая видеокарта, которая работала на 3% ниже эталонных карт, считалась неисправной.

В целом, тест прошли почти все 19 карт, включая все бывшие в употреблении RTX 3070, RTX 3080, большинство RTX 3060 и большинство AMD RX 5700 XT. Единственные проблемы были с двумя картами, Gigabyte Eagle RTX 3060 OC и Sapphire Pulse RX 5700 XT.

Таким образом, по крайней мере, согласно тестированию LTT, покупка подержанного графического процессора не так опасна и сомнительна, как может показаться.