Объяснена закупка МВД компьютеров на иностранных процессорах вместо российских

Сообщается, что закупка МВД допускала приобретение отечественных процессоров, но в итоге завершилась выбором в пользу иностранных моделей. Тендер в формате электронного аукциона стартовал 20 марта 2020 года. В итоге победителем торгов стала компания «123 солюшнс», которая предложила 1,06 млрд рублей. Правда, за какую технику, точно не известно. Однако сообщается, что на импортных процессорах.

А вот разработчики российских процессоров рассказали интересные вещи. В «Байкал электроникс» заявили, что в компанию запрос на партию чипов и вовсе не поступал, а в МЦСТ, которая разрабатывает «Эльбрус», сообщили, что в установленные заказчиком сроки создать и поставить нужное число процессоров было не реально.

Тем не менее, технические характеристики, прописанные заказчиком, позволяли поставщикам использовать российские процессоры. Как пишет издание CNews, в МВД хотели приобрести и ПК с мониторами, и моноблоки. На них должна быть установлена одна из российских операционных систем.