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Компьютеры
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Объяснена закупка МВД компьютеров на иностранных процессорах вместо российских

Поставщикам просто не хватило бы времени на выполнение заказа
Издание CNews объяснило закупку Министерством внутренних дел (МВД) компьютеров на иностранных процессорах вместо российских. Контракт составил миллиард рублей.

Сообщается, что закупка МВД допускала приобретение отечественных процессоров, но в итоге завершилась выбором в пользу иностранных моделей. Тендер в формате электронного аукциона стартовал 20 марта 2020 года. В итоге победителем торгов стала компания «123 солюшнс», которая предложила 1,06 млрд рублей. Правда, за какую технику, точно не известно. Однако сообщается, что на импортных процессорах.

А вот разработчики российских процессоров рассказали интересные вещи. В «Байкал электроникс» заявили, что в компанию запрос на партию чипов и вовсе не поступал, а в МЦСТ, которая разрабатывает «Эльбрус», сообщили, что в установленные заказчиком сроки создать и поставить нужное число процессоров было не реально.

Тем не менее, технические характеристики, прописанные заказчиком, позволяли поставщикам использовать российские процессоры. Как пишет издание CNews, в МВД хотели приобрести и ПК с мониторами, и моноблоки. На них должна быть установлена одна из российских операционных систем.

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