Объявлен крупнейший производитель компьютеров

Лидером по поставкам за этот период стала компания Lenovo. В понятие ПК авторы отчёта IDC включат десктопные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции. То есть учитывалась вся подобная продукция Lenovo. Рыночная доля компании составила 23,9%. На втором месте расположилась компания HP c 22,2-процентной долей. Третье место отдали Dell (16,7%). Четвёртое место разделили Apple и Acer.

Что касается общего объёма мировых поставок, то они достигли 83,6 млн. Это на 13,2% больше, чем было за аналогичный период в прошлом году. Во втором квартале 2021 года люди больше покупали настольные ПК.