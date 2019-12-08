Объявлена дата старта продаж нового Mac Pro

В электронном письме от Apple говорится, что Mac Pro станет доступен для заказа 10 декабря. Какие конфигурации будут доступны, пока неизвестно. Но журналисты предполагают, что за $6000 пользователи смогут получить компьютер с восьмиядерным Xeon, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, а также видеокартой Radeon Pro 580X.

Что касается монитора, то он имеет дисплей Retina 6K с диагональю 32 дюйма, яркостью в пиковом режиме 1600 кд/м² и контрастностью 1 000 000:1. Цены на него начинаются с $5000.