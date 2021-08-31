Объявлена официальная дата выхода Windows 11

Релиз Windows 11 намечен на 5 октября. С этого дня пользователи смогут бесплатно обновиться до новой версии системы. Это опция будет доступна только для владельцев Windows 10 с подходящими ПК. Также станут доступны для покупки компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11.

Напомним, новая операционка получила обновлённый дизайн. Наиболее заметны изменения в расположении меню «Пуск». Также у системы будут виджеты, интегрированный в панель задач чат Microsoft Teams и многое другое.

Пользователи с несовместимыми ПК могут установить Windows 11 вручную на свой страх и риск. Автоматически компьютер не обновится.