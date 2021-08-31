Объявлена официальная дата выхода Windows 11

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Объявлена официальная дата выхода Windows 11Пользователи Windows 10 обновятся бесплатно
Microsoft недавно анонсировала новую операционную систему Windows 11. Теперь наконец стало известно, когда она начнёт появляться на компьютерах всех пользователей.
Релиз Windows 11 намечен на 5 октября. С этого дня пользователи смогут бесплатно обновиться до новой версии системы. Это опция будет доступна только для владельцев Windows 10 с подходящими ПК. Также станут доступны для покупки компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11.
Напомним, новая операционка получила обновлённый дизайн. Наиболее заметны изменения в расположении меню «Пуск». Также у системы будут виджеты, интегрированный в панель задач чат Microsoft Teams и многое другое.
Пользователи с несовместимыми ПК могут установить Windows 11 вручную на свой страх и риск. Автоматически компьютер не обновится.