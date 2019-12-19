Компьютеры
Сегодня 14:20
Объявлена официальная российская цена рекордно дорогого компьютера Apple
В максимальной конфигурации стоит больше четырёх млн
В России стартовали продажи компьютера Apple Mac Pro 2019 года. Модель получилась довольно дорогой, однако любой желающий уже может заказать её на официальном сайте компании.
На русскоязычной версии сайта доступна вертикальная версия компьютера, цены на которую начинаются с 449 990 рублей. По традиции, можно выбрать различные комплектации для Mac Pro. В максимальной конфигурации с 28-ядерным процессором Intel Xeon W, с 1,5 ТБ оперативной памяти, двумя графическими процессорами Radeon Pro Vega II, SSD-накопителем ёмкостью 4 ТБ и ускорителем Apple Afterburner компьютер обойдётся более чем в 4,2 млн рублей. Также можно за дополнительную плату приобрести корпус с колёсиками и мышь с трекпадом.