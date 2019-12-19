Объявлена официальная российская цена рекордно дорогого компьютера Apple

На русскоязычной версии сайта доступна вертикальная версия компьютера, цены на которую начинаются с 449 990 рублей. По традиции, можно выбрать различные комплектации для Mac Pro. В максимальной конфигурации с 28-ядерным процессором Intel Xeon W, с 1,5 ТБ оперативной памяти, двумя графическими процессорами Radeon Pro Vega II, SSD-накопителем ёмкостью 4 ТБ и ускорителем Apple Afterburner компьютер обойдётся более чем в 4,2 млн рублей. Также можно за дополнительную плату приобрести корпус с колёсиками и мышь с трекпадом.