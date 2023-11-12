Объявлены лучшие видеокарты 2023 года

GeForce RTX 4070 занимает четвертую позицию, демонстрируя энергоэффективность и полную поддержку передовых технологий Nvidia. Пятое место занимает GeForce RTX 4060, представляющая собой привлекательную альтернативу в бюджетном сегменте.

Завершают десятку лидеров такие достойные внимания устройства, как Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 6700 XT, недорогой ARC A750 от Intel и GeForce RTX 4080.

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