Объявлены лучшие видеокарты 2023 года

Объявлены лучшие видеокарты 2023 годаЕсть ли ваша в списке?
Tom's Hardware представил список лучших видеокарт 2023 года, и конкуренция в нем очень жаркая. Возглавляет список грозная GeForce RTX 4090. Второе место занимает Radeon RX 7900 XTX, которая также отличается большим объемом памяти и конкурентоспособной ценой. Бронзовая медаль досталась Radeon RX 7600, которую назвали лучшим выбором для бюджетных игровых ПК.
GeForce RTX 4070 занимает четвертую позицию, демонстрируя энергоэффективность и полную поддержку передовых технологий Nvidia. Пятое место занимает GeForce RTX 4060, представляющая собой привлекательную альтернативу в бюджетном сегменте.
Завершают десятку лидеров такие достойные внимания устройства, как Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 6700 XT, недорогой ARC A750 от Intel и GeForce RTX 4080.
С полным списком и подробными характеристиками вы можете ознакомиться в источнике.