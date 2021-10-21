Объявлены лучшие 4K-мониторы 2021 года

Сейчас для комфортного прохождения игр, как отмечает автор, вовсе не обязательно покупать монитор с разрешением 4К. В большинстве проектов достаточно будет 1440p с частотой обновления 144 Гц: в таком случае производительность станет выше, а в 4К она может зачастую составлять около 60 к/с. Подобные модели и стоить будут гораздо дешевле, чем 4К-мониторы.

Тем не менее если вы задались целью перейти на игровой монитор с разрешением 4К, то ниже - примеры устройств, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, такие модели лучше подходят для консольных игр на PlayStation 5 или Xbox Series X и профессиональных задач.

1. Gigabyte M28U 28"

Лучший 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K

Цена: 650 долларов

Подобные мониторы могут считаться лучшим решением, поскольку у них доступная цена и хорошая производительность. На самом деле диагональ дисплея здесь 28 дюймов, частота обновления экрана - 144 Гц, есть поддержка HDMI 2.1. По функциональности он обходит мониторы LG 27GN950 и 27GP950. Вместе с тем HDR здесь работает некорректно, поэтому если этот параметр важен, то лучше присмотреться к другим мониторам.

При этом для игры в PlayStation 5 эксперты портала рекомендуют брать Asus TUF Gaming VG28UQL1A. А если необходим монитор для обработки фотографий с полным покрытием пространства DCI-P, то лучше приобрести LG 27GP950.