Объявлены лучшие 4K-мониторы 2021 года

Объявлены лучшие 4K-мониторы 2021 годаВ список вошли четыре модели
Сейчас для комфортного прохождения игр, как отмечает автор, вовсе не обязательно покупать монитор с разрешением 4К. В большинстве проектов достаточно будет 1440p с частотой обновления 144 Гц: в таком случае производительность станет выше, а в 4К она может зачастую составлять около 60 к/с. Подобные модели и стоить будут гораздо дешевле, чем 4К-мониторы.
Тем не менее если вы задались целью перейти на игровой монитор с разрешением 4К, то ниже - примеры устройств, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, такие модели лучше подходят для консольных игр на PlayStation 5 или Xbox Series X и профессиональных задач.
1. Gigabyte M28U 28"
Лучший 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K
Цена: 650 долларов
Подобные мониторы могут считаться лучшим решением, поскольку у них доступная цена и хорошая производительность. На самом деле диагональ дисплея здесь 28 дюймов, частота обновления экрана - 144 Гц, есть поддержка HDMI 2.1. По функциональности он обходит мониторы LG 27GN950 и 27GP950. Вместе с тем HDR здесь работает некорректно, поэтому если этот параметр важен, то лучше присмотреться к другим мониторам.
При этом для игры в PlayStation 5 эксперты портала рекомендуют брать Asus TUF Gaming VG28UQL1A. А если необходим монитор для обработки фотографий с полным покрытием пространства DCI-P, то лучше приобрести LG 27GP950.
2. MSI Optix MPG321UR-QD 32"
Лучший 32-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K
Цена: 900 долларов
К сожалению, мониторы с диагональю 32 дюйма всё ещё не могут похвастаться той же производительностью, что и 27-дюймовые. При этом стоимость у них больше. Сильная сторона MSI Optix - цветопередача. Его цветовая гамма включает цветовые пространства sRGB, Adobe RGB и DCI-P3. Это означает, что подойдёт эта модель как для игр, так и для редактирования снимков. Кроме этого, он имеет KVM-переключатель, полнофункциональный HDMI 2.1, HDR, а также неплохую яркость и контрастность. Однако здесь нет технологии Variable Overdrive.
Альтернатива названной модели - Gigabyte M32U. Производительность у него тоже высокая, но он не способен обеспечить качественную работу с визуальным контентом, в отличие от MSI. Если вам не нужно обрабатывать фотографии, то вы можете взять M32U.
3. Asus ROG Swift PG32UQX 32"
Лучший монитор с разрешением 4K и поддержкой HDR
Цена: 3659 долларов
Сейчас на рынке очень мало 32-дюймовых (и с меньшей диагональю) мониторов с поддержкой HDR. На данный момент Asus ROG Swift - лучший из доступных вариантов. Частота обновления здесь достигает 144 Гц, также есть поддержка технологии G-Sync Ultimate, яркий дисплей - более 1500 нит. Однако имеет монитор и существенные минусы: большое время отклика, отсутствие HDMI 2.1. Последнее означает, что подключить его можно лишь к компьютеру.
4. LG OLED C1 48"
Лучший широкоформатный монитор с разрешением 4K и поддержкой HDR
Цена: 1296 долларов
OLED-экран, поддержка HDR, возможность пользоваться монитором при запуске видео и игр делают его отличным выбором. Хотя из-за большого размера диагонали он может подойти не всем. Частота обновления у этой модели достигает 120 Гц, что вполне достаточно для плавной работы в 4К. Альтернатива этому монитору - LG CX OLED. Эксперты предупреждают, что технология OLED не подходит для работы с текстом или изображениями из-за недостаточной чёткости картинки и больших размеров подобных экранов.