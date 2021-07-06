Объявлены лучшие мониторы с разрешением 1440p

Лидеров выбирали в пяти категориях. Лучшими игровыми мониторами с разрешением 1440p и частотой обновления 144 Гц стали LG 27GP850 Ultragear и MSI MAG274QRF-QD. Это недешёвые модели, но если вы не пользовались чем-то с частотой обновления более 60 Гц, разница сразу бросится в глаза.

Лучшим монитором с показателем 240 Гц назвали Samsung Odyssey G7 32" Curved. Это, конечно, модель для заядлых геймеров.

Среди мониторов разрешением 1440p и диагональю 32 дюйма лучшим выбором будут Samsung Odyssey G7 или Asus ROG PG329Q. Эксперты определили и лучшие бюджетные варианты для игр — Gigabyte M27Q и Dell S2721DGF. В России они стоят около 35-37 тысяч рублей.

Искать же монитор с разрешением 1440p и HDR специалисты не советовали. Это будет бессмысленно.