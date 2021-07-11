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Сегодня в 15:25

Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублей

До 120 тысяч рублей
Автор сайта Overclockers.ru протестировал несколько конфигураций игровых компьютеров. Все они стоили от 50 до 120 тысяч рублей. Были выбраны лучшие по цене и производительности.
Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублей

Связки протестировали в обычном режиме и при разгоне. Для проверки взяли игры: Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.

По среднегеометрическим результатам систем в восьми играх в разрешении 1920х1080 в лидеры выбились связки Core i5-10600KF + GeForce RTX 2080 S, Ryzen 5 3600XT + GeForce RTX 2080 S и Core i7-10700KF + GeForce RTX 2070 S:

Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублей

Overclockers

По соотношению стоимости и производительности среди этих троих лучше всего смотрелось сочетание Core i5-10600KF + GeForce RTX 2080 S.

Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублей

Overclockers