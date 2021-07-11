Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублей

Компьютеры
Сегодня в 15:25
Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублейДо 120 тысяч рублей
Автор сайта Overclockers.ru протестировал несколько конфигураций игровых компьютеров. Все они стоили от 50 до 120 тысяч рублей. Были выбраны лучшие по цене и производительности.
Связки протестировали в обычном режиме и при разгоне. Для проверки взяли игры: Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.
По среднегеометрическим результатам систем в восьми играх в разрешении 1920х1080 в лидеры выбились связки Core i5-10600KF + GeForce RTX 2080 S, Ryzen 5 3600XT + GeForce RTX 2080 S и Core i7-10700KF + GeForce RTX 2070 S:
Overclockers
По соотношению стоимости и производительности среди этих троих лучше всего смотрелось сочетание Core i5-10600KF + GeForce RTX 2080 S.
Overclockers