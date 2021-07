Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублей

Связки протестировали в обычном режиме и при разгоне. Для проверки взяли игры: Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.

По среднегеометрическим результатам систем в восьми играх в разрешении 1920х1080 в лидеры выбились связки Core i5-10600KF + GeForce RTX 2080 S, Ryzen 5 3600XT + GeForce RTX 2080 S и Core i7-10700KF + GeForce RTX 2070 S: