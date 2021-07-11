Объявлены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игрового ПК от 50 тысяч рублей

До 120 тысяч рублей

Автор сайта Overclockers.ru протестировал несколько конфигураций игровых компьютеров. Все они стоили от 50 до 120 тысяч рублей. Были выбраны лучшие по цене и производительности.