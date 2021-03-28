Объявлены лучшие сочетания видеокарт и процессоров для игрового ПК за 70 тысяч рублей
Различные сочетания процессоров и видеокарт тестировали в следующих играх: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered, Project Cars 3, Total War Saga: Troy, Watch Dogs Legion.
Так выглядят среднегеометрические результаты тестов во всех восьми играх:
Overclockers
Результаты представлены, как в номинальном режиме работы, так и в разгоне. В первом случае лидерами были сразу пять связок: Core i5-10400F + GeForce GTX 1660 Ti, Core i5-9400F + GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5600 ХТ и Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2060 Super. После разгона первое место отдали сочетанию Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2060 Super.
Ниже представлено соотношение стоимости и производительности связок (чем ниже, тем лучше):
Overclockers
Так лидерами по привлекательности покупки стали Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2060 и Ryzen 3 3100 + GeForce RTX 2060 Super.