Объявлены лучшие SSD и жёсткие диски для компьютеров

Лучшими высокопроизводительными SSD признали два варианта — Sabrent Rocket 4 Plus или Samsung 980 Pro. Первый продемонстрировал скорость чтения в 7100 МБ/сек и записи в 6600 МБ/сек. Это сделало накопитель самым быстрым потребительским продуктом в индустрии. SSD Samsung не хуже.

Лучшим SSD для обычного пользователя ПК назвали WD Black SN750. В категории «Лучший жёсткий диск» победил Seagate IronWolf NAS. Среди бюджетных моделей специалисты советуют присмотреться к линейке Seagate Barracuda.

Лучшим портативным хранилищем стал Samsung T7 Touch. Достойная ему альтернатива — Crucial X8. Неплох и SanDisk Extreme Portable SSD, а для тех, кому нужна скорость, подойдёт SanDisk Extreme Pro.

Что касается лучшего внешнего жёсткого диска, то здесь называют Western Digital My Book USB3. Также специалисты выбрали лучшее домашнее сетевое хранилище (NAS). Это Synology DS220+ 2-bay USB3.