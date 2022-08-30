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Объявлены официальные цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000

Пока на четыре модели
AMD официально сообщила, что настольные процессоры новой серии AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen4 будут запущены 27 сентября. Компания также назвала рекомендованные цены.
Объявлены официальные цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000

Так, флагманская модель Ryzen 9 7950X с 16-ю ядрами и 32-мя потоками, способная работать на частоте до 5,7 ГГц, будет стоить $699 (около 42 тысяч рублей по текущему курсу). Модель Ryzen 9 7900X с 12-ю ядрами и 24-мя потоками и тактовой частотой до 5,6 ГГц оценена в $549.

Также AMD представила 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X за $399 и Ryzen 5 7600X за $299. Все четыре процессора должны быть запущены 27 сентября.

Объявлены официальные цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000

Компания обещает, что процессоры серии Ryzen 7000 будут иметь прирост IPC примерно на 13% по сравнению с предшественниками и на 29% более высокую производительность в однопоточном режиме. В основном это связано с более высокими тактовыми частотами.

AMD также заявила, что производительность Ryzen 9 7950X на 6-35% выше, чем у Ryzen 9 5950X в играх.

Объявлены официальные цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000
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