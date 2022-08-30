Объявлены официальные цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000

Объявлены официальные цены новейших процессоров AMD Ryzen 7000Пока на четыре модели
Так, флагманская модель Ryzen 9 7950X с 16-ю ядрами и 32-мя потоками, способная работать на частоте до 5,7 ГГц, будет стоить $699 (около 42 тысяч рублей по текущему курсу). Модель Ryzen 9 7900X с 12-ю ядрами и 24-мя потоками и тактовой частотой до 5,6 ГГц оценена в $549.
Также AMD представила 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X за $399 и Ryzen 5 7600X за $299. Все четыре процессора должны быть запущены 27 сентября.
Компания обещает, что процессоры серии Ryzen 7000 будут иметь прирост IPC примерно на 13% по сравнению с предшественниками и на 29% более высокую производительность в однопоточном режиме. В основном это связано с более высокими тактовыми частотами.
AMD также заявила, что производительность Ryzen 9 7950X на 6-35% выше, чем у Ryzen 9 5950X в играх.