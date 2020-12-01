Объявлены российские цены доступной видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti

В пресс-релизе NVIDIA отмечается, что GeForce RTX 3060 Ti — это первый член семейства RTX 3060 на архитектуре Ampere. Видеокарта поддерживает трассировку лучей и технологию DLSS на базе искусственного интеллекта. Последняя повышает частоту кадров и генерирует чёткую картинку. DLSS доступна в более чем 25 играх. Их число растёт.

В основе модели лежит графический процессор GA104, как у GeForce RTX 3070. Однако у RTX 3060 Ti меньше ядер CUDA — 4864. Также есть 152 тензорных и 38 RT-ядер. Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной и эффективной частотой 14 ГГц. Пропускная способность составляет 448 Гбайт/с.

Сообщается, что GA104 работает на частоте от 1410 до 1665 МГц. Показатель потребления графического процессора и всей его платы (TGP) равен 200 Вт.

Продажи GeForce RTX 3060 Ti от ведущих поставщиков начнутся 2 декабря. Российские цены начинаются с 39 990 рублей. Palit, например, уже анонсировал свою версию GeForce RTX 3060 Ti серий GamingPro и Dual. Производитель указывает цены в долларах — от $399.