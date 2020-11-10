Компьютеры
Вчера 22:24
Объявлены российские цены новых Apple MacBook
Всё, как обычно
Во время презентации Apple назвала цены на новые устройства для американского рынка. Но нам уже стали известны российские цены представленных Apple MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Все они, кстати, работают на фирменном процессоре компании.
13-дюймовый MacBook Air с чипом M1 предлагается в двух вариантах. У первого 8‑ядерный процессор и 7‑ядерный графический процессор, накопитель 256 ГБ, а у второго — 8‑ядерный процессор и 8‑ядерный графический процессор, накопитель 512 ГБ. Стоят они 99 990 и 124 990 рублей соответственно.
MacBook Pro с аналогичными конфигурациями оценён в 129 990 и 149 990 рублей соответственно.
Новый Mac mini тоже предлагается в двух вариантах: у одного SSD на 265 ГБ, а у второго — на 512 ГБ. Оценены они в 74 990 и 94 990 рублей соответственно.