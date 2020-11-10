Объявлены российские цены новых Apple MacBook

13-дюймовый MacBook Air с чипом M1 предлагается в двух вариантах. У первого 8‑ядерный процессор и 7‑ядерный графический процессор, накопитель 256 ГБ, а у второго — 8‑ядерный процессор и 8‑ядерный графический процессор, накопитель 512 ГБ. Стоят они 99 990 и 124 990 рублей соответственно.

MacBook Pro с аналогичными конфигурациями оценён в 129 990 и 149 990 рублей соответственно.

Новый Mac mini тоже предлагается в двух вариантах: у одного SSD на 265 ГБ, а у второго — на 512 ГБ. Оценены они в 74 990 и 94 990 рублей соответственно.