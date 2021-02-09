Компьютеры
Сегодня в 10:18
Объявлены российские цены новых быстрых SSD Samsung для старых ПК
Цены начинаются с 3,7 тысячи рублей
Samsung объявила о старте продаж в России новых твердотельных накопителей серии SATA — 870 EVO. Уже известны цены на модели с разной ёмкостью.
Максимальная скорость последовательного чтения SSD 870 EVO достигает 560 МБ/с, а записи — 530 МБ/с. Скорость произвольного чтения тут выросла на 38% по сравнению с предыдущими моделями 860. Новые накопители совместимы со всеми устройствами с 2,5-дюймовым интерфейсом SATA.
Стоимость у них такая:
- SSD 870 Evo Sata III ёмкостью 250 ГБ — 3690 рублей;
- SSD 870 Evo Sata III ёмкостью 500 ГБ — 5590 рублей;
- SSD 870 Evo Sata III ёмкостью 1 ТБ — 10 390 рублей;
- SSD 870 Evo Sata III ёмкостью 2 ТБ — 23 990 рублей;
- SSD 870 Evo Sata III ёмкостью 4 ТБ — 49 990 рублей.