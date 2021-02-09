Объявлены российские цены новых быстрых SSD Samsung для старых ПК

Максимальная скорость последовательного чтения SSD 870 EVO достигает 560 МБ/с, а записи — 530 МБ/с. Скорость произвольного чтения тут выросла на 38% по сравнению с предыдущими моделями 860. Новые накопители совместимы со всеми устройствами с 2,5-дюймовым интерфейсом SATA.

Стоимость у них такая: