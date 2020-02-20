Обычные пользователи ПК не ощутили разницу в скорости между устаревшими накопителями и новыми

Задумка блогера состояла в следующем: трое сотрудников редакции YouTube-канала Linus Tech Tips должны были «на глаз» определить разницу между скоростью работы SATA III SSD, более быстрого накопителя с интерфейсом NVMe и SSD с PCIe 4.0.

Тестирование было «слепым». Компьютеры применялись идентичные, только с различными системными накопителями. Участники эксперимента запускали на них игры и программу Adobe Premiere Pro для монтажа видео. Копировать крупные массивы данных запрещалось, так как при таком сценарии разница между накопителями была бы слишком очевидной.

В итоге ни один участник эксперимента не смог определить самый быстрый диск. Что интересно, участники назвали компьютер с SSD с интерфейсом PCIe 4.0 самым «тормозящим».

Результаты впрочем не удивительно, ведь игры и работа с творческими программами сильнее зависят от скорости и объёма оперативной памяти.