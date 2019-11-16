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Оценена ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro
Хорошие новости, господа
Поломка компьютера от Apple всегда головная боль для владельца. Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
Особенно экспертов заинтересовал новый механизм клавиш, поскольку Apple заявила, что «бабочка» ушла в прошлое. Как оказалось, компания не соврала: клавиатура в новом MacBook практически идентична той, что использовалась в старых моделях. То есть в ней применён ножничный механизм.
Напомним, «бабочка» оказалась неудачным решением Apple, так как клавиатура такого типа довольно ненадёжна. В конце 2017 года поднялась волна жалоб на клавиатуры в актуальных тогда MacBook. В 2018 компания объявила о программе замены.
Как пишут специалисты iFixit, зажимы, которые прикрепляют клавишу к механизму в MacBook Pro 2019, выглядят достаточно прочными. Благодаря этому пользователи могут без опасений снимать клавиши во время чистки или ремонта.