Очень «прожорливая»: раскрыт уровень энергопотребления новой флагманской видеокарты NVIDIA

В интернете появилась информация о флагманской видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN. Сообщается, что модель получит совершенно новый дизайн печатной платы и кожуха по сравнению с предыдущим вариантом. Кроме того, изменились разъёмы. EVGA перешла от тройных 8-пиновых разъёмов к двойным 12-пиновым. Из более ранних утечек мы знаем, что каждый 12-пиновый разъём будет потреблять до 600 Вт. То есть 1200 Вт будет идти только на разъёмы питания, а ещё 75 Вт на интерфейс PCIe. Для такой видеокарты потребуется мощная система охлаждения.

Также ожидается, что EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN станет очень дорогой. Она выйдет не раньше марта 2022 года.