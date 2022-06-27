Очень редкий компьютер Apple продали с молотка за полмиллиона долларов

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Очень редкий компьютер Apple продали с молотка за полмиллиона долларовЕго подписал сам Джобс
Очень редкий компьютер Apple-1, подписанный самим Стивом Джобсом, ушёл с молотка за невероятные $468 750.
Этот лот является одним из 50 редких компьютеров Apple-1, проданных Джобсом владельцу The Byte Shop Полу Терреллу в 1976 году. Как известно, Стив Джобс и Стив Возняк собирали первые компьютеры Apple в гараже родителей. За 10 месяцев двум молодым энтузиастам удалось собрать около 200 устройств и продать 175 из них. В настоящее время такие ПК очень сложно найти.
Проданный на аукционе рабочий экземпляр Apple-1 под номером 01-0068 принадлежал коллекционеру Роджеру Вагнеру, купившему устройство в 2002 году на Фестивале винтажных компьютеров в Калифорнии. Кто стал новым владельцем, неясно.