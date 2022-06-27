Очень редкий компьютер Apple продали с молотка за полмиллиона долларов

Этот лот является одним из 50 редких компьютеров Apple-1, проданных Джобсом владельцу The Byte Shop Полу Терреллу в 1976 году. Как известно, Стив Джобс и Стив Возняк собирали первые компьютеры Apple в гараже родителей. За 10 месяцев двум молодым энтузиастам удалось собрать около 200 устройств и продать 175 из них. В настоящее время такие ПК очень сложно найти.