Очередное обновление для Windows 10 «сломало» звук на компьютерах

Речь идёт об апдейте KB4556799, который вышел 12 мая. Он входит в майский пакет обновлений безопасности для Windows 10 (Patch Tuesday). После установки обновления пользователи начали жаловаться на проблемы.

Целью апдейта, как пояснила Microsoft, было повышение безопасности браузеров, некоторых программ Microsoft Office, устройств ввода и системных процедур.

Что касается проблем, то пользователи сообщают об искажениях в звуке, остановке воспроизведения звука или же одновременного воспроизведения из разных устройств. Кроме того, некоторые люди не могут войти в свой ранее настроенный профиль пользователя. В результате у них нет доступа к своим файлам и документам. Кому-то помогает множество перезагрузок, но это не стопроцентный метод. Единственное решение всех проблем — удаление обновления KB4556799.