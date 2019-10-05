Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»

Одни люди получают сообщение о критической ошибке, согласно которому меню «Пуск» не работает, но исправиться это должно при следующем входе в систему. Другие говорят, что вообще не могут установить обновление. Третьи и вовсе жалуются, что обновление не исправило проблемы с печатью.

Напомним, предыдущий апдейт вышел 26 сентября под номером KB4517211. Он должен был исправить дефекты звука в играх, однако из-за него же система начала «лагать» при печати на принтерах HP.