Очередное обновление Windows 10 «сломало» спящий режим в компьютерах

Речь идёт о необязательном обновлении KB4535996 для Windows 10 версий 1909 и 1903. После его установки пользователи начали жаловаться на различные проблемы.

Некоторые рассказали о том, что после обновления системы в некоторых играх начала падать частота кадров в секунду, а также случились проблемы со звуком. Чуть позже появились жалобы на производительность, «синий экран» при входе в систему и сбои в спящем режиме. В частности, Windows никак не удавалось «усыпить» — система автоматически «пробуждалась» спустя несколько минут после активации режима.

Пока Microsoft не предложила решение проблемы.