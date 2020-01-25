Очередное обновление Windows вызвало «синий экран смерти»

Речь идёт об обновлении под номером KB4528760. Оно включает в себя исправление критической уязвимости, обнаруженной Агентством национальной безопасности США. Однако не всё прошло гладко.

Сначала пользователи начали жаловаться на то, что обновление установить вообще не удаётся. С этим столкнулись владельцы компьютеров с версиями Windows 10 May 2019 Update и Windows 10 November 2019 Update. Другие пользователи и вовсе заявили о том, что обновление Windows вызвало «синий экран смерти».

Пока Microsoft никак не прокомментировала ситуацию. Однако в сети уже предположили, что проблемы могут быть связаны с приложением «Подключить». Дело в том, что большинство пострадавших пользователей это приложение как раз недавно удалили.