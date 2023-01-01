Очередной кризисный год: крупнейшие производители процессоров сократили свои заказы на чипы TSMC

Согласно последнему отчёту, практически все клиенты TSMC испытают спад и будут вынуждены сократить заказы в первом квартале 2023 года. Из-за этого производственные линии компании не будут загружены полностью.

Сообщается, что крупнейшие производители компьютерного оборудования AMD, Intel и NVIDIA сократят свои заказы из-за замедления экономики в Китае, а также карантина в связи с COVID, экономического спада во многих европейских странах и снижения спроса на многие продукты в США.