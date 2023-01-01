Очередной кризисный год: крупнейшие производители процессоров сократили свои заказы на чипы TSMC

12:46, 01 января 2023
1 мин.
Очередной кризисный год: крупнейшие производители процессоров сократили свои заказы на чипы TSMCБыло много факторов
Крупнейший производитель чипов TSMC был почти невосприимчив к ослаблению рынка высоких технологий во втором и третьем кварталах года, но похоже, что всё закончилось и для него. Ведущие клиенты компании начали сокращать свои заказы.
Фото: Unsplash
Согласно последнему отчёту, практически все клиенты TSMC испытают спад и будут вынуждены сократить заказы в первом квартале 2023 года. Из-за этого производственные линии компании не будут загружены полностью.
Сообщается, что крупнейшие производители компьютерного оборудования AMD, Intel и NVIDIA сократят свои заказы из-за замедления экономики в Китае, а также карантина в связи с COVID, экономического спада во многих европейских странах и снижения спроса на многие продукты в США.