Один индекс — разная скорость: Core i5−9600K сравнили с Ryzen 9700XЛучше всего брать AMD
В Horizon Forbidden West в 1080p в среднем удалось получить 172 к/с (Ryzen 5 9600X) и 123 к/с (Core i5−9600K), в 1440p — 137 и 91 к/с соответственно.
Игра Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средней частотой кадров 166 к/с (R5) и 117 к/с (i5), в 2К — 135 и 89 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare III шла в Full HD со средним FPS 210 к/с (9600X) и 147 к/с (9600K), в 2К — со 181 и 119 к/с соответственно. При повторном запуске производительность в среднем составила в 1080p — 253 и 158 к/с соответственно, в 1440p — 216 и 121 к/с соответственно.
В игре A Plague Tale Requiem в среднем в 1080p удалось получить 191 к/с (Ryzen 5 9600X) и 147 к/с (Core i5−9600K), в 1440p — 175 и 126 к/с соответственно.
Dying Light 2 тестировалась в разрешении 1080p с 225 к/с (R5) и 169 к/с (i5) в среднем, в 1440p — со 184 и 133 к/с соответственно.
The Last of Us запускалась в Full HD со средней частотой кадров 171 к/с (9600X) и 128 к/с (9600K), в 2К — со 137 к/с и 93 к/с соответственно.
Assassin’s Creed Valhalla шла в 1080p со средним FPS 195 к/с (Ryzen 5 9600X) и 142 к/с (Core i5−9600K), в 1440p — со 169 и 124 к/с соответственно.
В игре Hitman III средняя частота кадров в 1080p составляла 259 к/с (R5) и 196 к/с (i5), в 1440p — 196 и 138 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 запускалась в Full HD со средней производительностью 183 к/с (9600X) и 134 к/с (9600K), в 2К — со 160 и 113 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II в разрешении 1080p шла в среднем со 181 к/с (R5) и 128 к/с (i5), в 1440p — со 157 и 110 к/с соответственно.
В Farcry 6 в среднем удалось получить в 1080p 226 к/с (Ryzen 5 9600X) и 171 к/с (Core i5−9600K), в 1440p — 180 и 131 к/с соответственно.
Игра Horizon Zero Dawn шла в 1080p со средним FPS 231 к/с (AMD) и 178 к/с (Intel), в 1440p — со 187 и 133 к/с соответственно.
Вывод
Процессор Ryzen 5 9600X оказался быстрее Core i5−9600K в играх на 38% (1080p, 205 к/с и 149 к/с) и 45% (1440p, 170 к/с и 117 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 5 9600X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/Intel Core i5−9600K (Asrock Z390 Taichi Ultimate);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 2×16GB DDR5 4800MHz/2×16GB DDR4 4800MHz.