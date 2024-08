В Horizon Forbidden West в 1080p в среднем удалось получить 172 к/с (Ryzen 5 9600X) и 123 к/с (Core i5−9600K), в 1440p — 137 и 91 к/с соответственно.

Игра Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средней частотой кадров 166 к/с (R5) и 117 к/с (i5), в 2К — 135 и 89 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III шла в Full HD со средним FPS 210 к/с (9600X) и 147 к/с (9600K), в 2К — со 181 и 119 к/с соответственно. При повторном запуске производительность в среднем составила в 1080p — 253 и 158 к/с соответственно, в 1440p — 216 и 121 к/с соответственно.

В игре A Plague Tale Requiem в среднем в 1080p удалось получить 191 к/с (Ryzen 5 9600X) и 147 к/с (Core i5−9600K), в 1440p — 175 и 126 к/с соответственно.

Dying Light 2 тестировалась в разрешении 1080p с 225 к/с (R5) и 169 к/с (i5) в среднем, в 1440p — со 184 и 133 к/с соответственно.

The Last of Us запускалась в Full HD со средней частотой кадров 171 к/с (9600X) и 128 к/с (9600K), в 2К — со 137 к/с и 93 к/с соответственно.