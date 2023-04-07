Один из лучших игровых процессоров Ryzen 9 7950X3D официально стал дешевле

Снижение цены произошло после выпуска Ryzen 7 7800X3D, который получил неплохие оценки. Он поступил в продажу по цене $449,99, а также превзошел свои более дорогие аналоги, включая Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, в играх. Решение AMD о снижении цен направлено на поддержание спроса, поскольку успех Ryzen 7 7800X3D сделал старшие модели менее “привлекательными”.

Кроме того, Ryzen 9 7950X3D теперь стал более привлекателен для пользователей, которые не только играют, но и работают на своих компьютерах.