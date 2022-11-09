Один из первых в Европе: в подвале дедушки найден легендарный компьютер 1956 года выпуска

Разработанный Стэном Френкелем в Калифорнийском технологическом институте в 1954 году, LGP-30 первоначально продавался по цене 47 000 долларов (около 512 866 долларов сегодня с учетом инфляции) и весил около 362 кг. Несмотря на это, в то время люди считали его маленьким.

Согласно сайту Masswerk.at, LGP-30 включал 113 вакуумных ламп, 1 450 полупроводниковых диодов и вращающийся магнитный барабан, который мог хранить примерно 15,8 современных килобайт.