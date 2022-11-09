Один из первых в Европе: в подвале дедушки найден легендарный компьютер 1956 года выпуска

Один из первых в Европе: в подвале дедушки найден легендарный компьютер 1956 года выпускаЕму самое место в музее
Немецкий пользователь Reddit под ником c-wizz сообщил, что нашел очень редкий 66-летний компьютер Librascope LGP-30 (и несколько компьютеров DEC PDP-8/e 1970 года) в подвале своего дедушки и бабушки.
Разработанный Стэном Френкелем в Калифорнийском технологическом институте в 1954 году, LGP-30 первоначально продавался по цене 47 000 долларов (около 512 866 долларов сегодня с учетом инфляции) и весил около 362 кг. Несмотря на это, в то время люди считали его маленьким.
Согласно сайту Masswerk.at, LGP-30 включал 113 вакуумных ламп, 1 450 полупроводниковых диодов и вращающийся магнитный барабан, который мог хранить примерно 15,8 современных килобайт.
В комментарии на Reddit c-wizz написал: "Единственное, что я знаю, это то, что мой дед использовал его для некоторых инженерных расчетов в 60-х годах и что он был одним из немногих людей в стране, владевших таким компьютером в частном порядке".
Пролежав в подвале несколько десятилетий, LGP-30, скорее всего, потребует значительных усилий для возобновления работы. "Было бы просто потрясающе, если бы кто-то смог вернуть эту штуку в рабочее состояние", - пишет c-wizz. "Я нашел музей в Германии (откуда я родом), в котором, по-видимому, есть работающий LGP-30. Думаю, я свяжусь с ними".