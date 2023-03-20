Одна из самых первых компьютерных мышей стала самой дорогой

Одна из самых первых компьютерных мышей стала самой дорогойЕё продали за миллионы рублей
На аукционе PRAuction в США были проданы одна из первых в мире компьютерных мышей и устройство для кодирования марки Engelbart за $178,9 тыс., что равно примерно 13,7 млн руб.
Фото: RR Auction
Мышь является прототипом современных устройств ввода для ПК. Она была разработана более 50 лет назад Дугласом Энгельбартом. От новых моделей устройство отличается наличием трёх клавиш и двух дисков для перемещения курсора.
Устройство для кодирования представляет собой очень условный прототип современных клавиатур. У него есть пять клавиш, которые вместе с мышью можно использовать для набора комбинаций и текста.
Цена, за которую был продан набор раритетных гаджетов, является рекордной для всех компьютерных мышей в истории. Предполагается, что мышь Энгельбарта послужила источником вдохновения для Стива Джобса при создании Apple Macintosh.