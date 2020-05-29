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Одного из крупнейших производителей обвинили в продаже медленных жёстких дисков под видом быстрых
Намечается судебное разбирательство
Одного из крупнейших производителей Western Digital обвинили в продаже медленных жёстких дисков под видом быстрых. Юристы начали расследовать жалобы пользователей на модели серий Red, Blue и Black для создания коллективного иска.
Конфликт разгорелся в апреле. Тогда обнаружилось, что в некоторых «младших» моделях жёстких дисков Western Digital используется медленная технология записи SMR. При этом производитель не уведомил об этом пользователей. Да ещё и признал проблему не сразу.
Дело в том, что жёсткие диски с технологией SMR не могут работать нормально в сетевых хранилищах (NAS) и RAID-массивах. А позиционировались данные модели, как подходящие для этого диски. Именно на этом строится обвинение юристов.
Вот модели жёстких дисков, которые Western Digital неправильно маркировала:
- 3,5-дюймовые WD Red 2 ТБ, 3 ТБ, 4 ТБ и 6 ТБ;
- 3,5-дюймовые WD Blue 2 ТБ и 6 ТБ;
- 2,5-дюймовые WD Blue 1 ТБ и 2 ТБ;
- 2,5-дюймовые WD Black 1 ТБ.