Одного из крупнейших производителей обвинили в продаже медленных жёстких дисков под видом быстрых

Конфликт разгорелся в апреле. Тогда обнаружилось, что в некоторых «младших» моделях жёстких дисков Western Digital используется медленная технология записи SMR. При этом производитель не уведомил об этом пользователей. Да ещё и признал проблему не сразу.

Дело в том, что жёсткие диски с технологией SMR не могут работать нормально в сетевых хранилищах (NAS) и RAID-массивах. А позиционировались данные модели, как подходящие для этого диски. Именно на этом строится обвинение юристов.

Вот модели жёстких дисков, которые Western Digital неправильно маркировала: