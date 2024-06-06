Одноплатные ПК Raspberry Pi 5 получили поддержку ИИ с помощью нового набора

NPU Hailo-8L, способный выполнять 13 триллионов операций в секунду (TOPS), встроен в модуль форм-фактора M.2 2242, который легко подключается к M.2 HAT+. При подключении к Raspberry Pi 5 под управлением последней версии ОС Raspberry Pi NPU сразу же становится доступен для выполнения задач ИИ, таких как распознавание объектов и лиц, а также анализ позы человека.

Комплект также поддерживает Raspberry Pi Active Cooler для оптимальной работы без перегрева и включает прозрачный защитный слой для защиты платы. «ИИ-набор» по цене всего 70 долларов уже доступен для предварительного заказа.