Одноплатные ПК Raspberry Pi 5 получили поддержку ИИ с помощью нового набора

Опубликовано 06 июня 2024, 00:00
1 мин.
Одноплатные ПК Raspberry Pi 5 получили поддержку ИИ с помощью нового набораВсё еще дешево
Raspberry Pi представила новый набор для работы с искусственным интеллектом, расширяющий возможности и без того интересной модели Raspberry Pi 5. Этот набор объединяет ускоритель ИИ Hailo 8L формата M.2 с Raspberry Pi M.2 HAT+, предлагая «экономичное и энергоэффективное» решение для добавления функций ИИ в проекты на основе одноплатного ПК.
© Raspberry
NPU Hailo-8L, способный выполнять 13 триллионов операций в секунду (TOPS), встроен в модуль форм-фактора M.2 2242, который легко подключается к M.2 HAT+. При подключении к Raspberry Pi 5 под управлением последней версии ОС Raspberry Pi NPU сразу же становится доступен для выполнения задач ИИ, таких как распознавание объектов и лиц, а также анализ позы человека.
Комплект также поддерживает Raspberry Pi Active Cooler для оптимальной работы без перегрева и включает прозрачный защитный слой для защиты платы. «ИИ-набор» по цене всего 70 долларов уже доступен для предварительного заказа.