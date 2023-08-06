Одноплатный компьютер Orange Pi 3B получил 8 ГБ ОЗУ

Orange Pi 3B работает на базе процессора Rockchip RK3566 и обладает серьезной производительностью. Четыре процессорных ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц, графика Mali-G52 EE и нейронный процессор, поддерживающий до 1 TOPS производительности ИИ, - все это делает эту маленькую плату серьезным игроком.

Orange Pi 3B предлагает различные варианты памяти: от 2 до 8 Гбайт памяти LPDDR4x и от 16 до 256 Гбайт eMMC. Слот M.2 поддерживает твердотельные накопители PCIe 2.0 NVMe или SATA.

Благодаря наличию множества портов и разъемов, включая HDMI, Gigabit Ethernet, USB 3.0, USB Type-C и другие, Orange Pi 3B удовлетворяет различные потребности в подключении. Кроме того, он поддерживает различные операционные системы, от Ubuntu и Debian до Android и собственных сборок Orange Pi OS.

Цена начинается от 35 долларов.