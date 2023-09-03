Одну из самых требовательных игр 2023 года, Starfield, протестировали в работе на HDD

Одну из самых требовательных игр 2023 года, Starfield, протестировали в работе на HDDИ вот какие результаты получились
В выпуске на YouTube-канале RandomGaminginHD выяснили, что будет, если запустить Starfield с жёстким диском вместо SSD.
Игра Starfield, как указано в требованиях к ней, должна запускаться с SSD. Однако ведущий YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать её с HDD.
Уже после нескольких часов прохождения Starfield становится ясно, почему рекомендуется запускать её именно с SSD. Дело в том, что при входе в здание, в космический корабль и т.п. вас ждёт загрузка локаций. И в зависимости от того, HDD или SSD вы используете, вам придётся ждать разное количество времени.
Тестовый стенд включал процессор i5-12400F, видеокарту RTX 4060 Ti, оперативную память объёмом 32 Гб, SSD Kingston NV2/HDD Western Digital Caviar Black 1 Тб.
В итоге время загрузки от запуска игры до её непосредственного начала составило 14 секунд (с SSD) и 1 минуту 30 секунд (с HHD). Что касается игрового процесса, то встречались с HDD подтормаживания и зависания, иногда на несколько секунд.
Вход в здания занимал в игре 8 секунд с HDD и 3 секунды с SSD, а выход из локаций - 17 и 5 секунд соответственно.