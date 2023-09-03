Одну из самых требовательных игр 2023 года, Starfield, протестировали в работе на HDD

Игра Starfield, как указано в требованиях к ней, должна запускаться с SSD. Однако ведущий YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать её с HDD.

Уже после нескольких часов прохождения Starfield становится ясно, почему рекомендуется запускать её именно с SSD. Дело в том, что при входе в здание, в космический корабль и т.п. вас ждёт загрузка локаций. И в зависимости от того, HDD или SSD вы используете, вам придётся ждать разное количество времени.