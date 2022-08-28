Ограничения на «железо» как в Windows 11 хотели внедрить ещё в Windows 10

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Ограничения на «железо» как в Windows 11 хотели внедрить ещё в Windows 10Речь о модуле TPM
В июне прошлого года Microsoft впервые анонсировала Windows 11 и назвала минимальные системные требования для новой операционной системы. Они оказались довольно строгими. Требовалась поддержка Trusted Platform Module (TPM) версии 2.0 или технология Platform Trust Technology (PTT) для Intel, а также Secure Boot. В результате многие процессоры оказались несовместимыми с ОС. Выяснилось, что Microsoft хотела провернуть это ещё с Windows 10.
Пользователь Twitter под ником Xeno обнаружил упоминание модуля TPM в сборке системы Windows 10 под номером 21327. То есть Sun Valley могла просто не установиться на некоторые компьютеры.
Соответствующие строки были найдены в библиотеке appraiserres.dll. Интересно, что один из обходных путей для установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК — это удаление данного файла.