Ограничения на «железо» как в Windows 11 хотели внедрить ещё в Windows 10

Пользователь Twitter под ником Xeno обнаружил упоминание модуля TPM в сборке системы Windows 10 под номером 21327. То есть Sun Valley могла просто не установиться на некоторые компьютеры.

Соответствующие строки были найдены в библиотеке appraiserres.dll. Интересно, что один из обходных путей для установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК — это удаление данного файла.