Компьютеры
Опубликовано 19 июня 2025, 07:15
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OLED-монитор MSI протестировали на выгорание — что-то стало заметно лишь через полтора года

Так-то для OLED результат восхитительный!
Канал Monitors Unboxed провёл длительный тест выгорания OLED-панели монитора MSI MPG 321URX, имитируя худший сценарий: 8 часов работы в день, 7 дней в неделю, со статичными окнами и светлой темой Windows 11.
OLED-монитор MSI протестировали на выгорание — что-то стало заметно лишь через полтора года
© Wccftech

Итог — выгорание начало проявляться только через полгода, а чётко различимым стало лишь спустя 15 месяцев.

Самыми уязвимыми оказались области с тёмной панелью задач и фиксированными окнами. Особенно заметна вертикальная линия, появившаяся из-за регулярного прикрепления приложений к правому краю экрана.

Однако даже через полтора года дефекты не бросаются в глаза без специальных фильтров или зелёного фона.

OLED-монитор MSI протестировали на выгорание — что-то стало заметно лишь через полтора года
© Wccftech

MSI оснастила монитор функциями защиты OLED и предлагает расширенную гарантию. В реальных условиях, особенно в играх с динамичным изображением, выгорание маловероятно.

Но для тех, кто часто работает с неизменным интерфейсом — например, в видеомонтаже — срок службы панели оценивается примерно в 2–3 года. LCD всё ещё живут дольше, но OLED всё чаще оправдывают себя и в рабочем сценарии.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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