OLED-монитор MSI протестировали на выгорание — что-то стало заметно лишь через полтора года

MSI оснастила монитор функциями защиты OLED и предлагает расширенную гарантию. В реальных условиях, особенно в играх с динамичным изображением, выгорание маловероятно.

Но для тех, кто часто работает с неизменным интерфейсом — например, в видеомонтаже — срок службы панели оценивается примерно в 2–3 года. LCD всё ещё живут дольше, но OLED всё чаще оправдывают себя и в рабочем сценарии.