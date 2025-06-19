OLED-монитор MSI протестировали на выгорание — что-то стало заметно лишь через полтора года

OLED-монитор MSI протестировали на выгорание — что-то стало заметно лишь через полтора годаТак-то для OLED результат восхитительный!
Итог — выгорание начало проявляться только через полгода, а чётко различимым стало лишь спустя 15 месяцев.
Самыми уязвимыми оказались области с тёмной панелью задач и фиксированными окнами. Особенно заметна вертикальная линия, появившаяся из-за регулярного прикрепления приложений к правому краю экрана.
Однако даже через полтора года дефекты не бросаются в глаза без специальных фильтров или зелёного фона.
MSI оснастила монитор функциями защиты OLED и предлагает расширенную гарантию. В реальных условиях, особенно в играх с динамичным изображением, выгорание маловероятно.
Но для тех, кто часто работает с неизменным интерфейсом — например, в видеомонтаже — срок службы панели оценивается примерно в 2–3 года. LCD всё ещё живут дольше, но OLED всё чаще оправдывают себя и в рабочем сценарии.