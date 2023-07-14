Он совсем не любит свою видеокарту: энтузиаст второй раз поставил рекорд в разгоне GPU

Используя видеокарту Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix, Splave удалось достичь ошеломляющей тактовой частоты 4230 МГц. Это на 68% больше по сравнению с эталонной частотой 2520 МГц.

Для достижения этой цели Splave использовал охлаждение жидким азотом, а GPU работал на холостом ходу при мощности 300 Вт, что составляет 66% от общей мощности 450 Вт.

Хотя неизвестно, тестировал ли Splave GPU под 3D-нагрузкой на таких высоких частотах, энергопотребление, скорее всего, превысило бы 1000 Вт, передает WCCF Tech.

Помимо рекорда тактовой частоты, Sздфму также побил различные мировые рекорды во время «Rampage World Tour» Asus GeForce RTX 4090 ROG MATRIX. В частности, во время игровых нагрузок карта достигла впечатляющих тактовых частот - более 3,9 ГГц.