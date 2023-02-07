Компьютеры
19:35, 07 февраля 2023
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OnePlus выпустила свою первую механическую клавиатуру

Похоже, это просто ребрендинг одной уже существующей клавиатуры

Сегодня OnePlus официально представила свою первую механическую клавиатуру. Она называется OnePlus Keyboard 81 Pro.

OnePlus выпустила свою первую механическую клавиатуру

Фото: OnePlus

OnePlus изготовила эту клавиатуру в партнёрстве с Keychron. The Verge пишет, что она очень похожа на Keychron Q1 Pro. Обе клавиатуры используют 75-процентную компоновку в стиле ноутбука, то есть без цифровой клавиатуры.

Естественно, OnePlus внесла несколько изменений. Модель 81 Pro имеет набор клавишных колпачков фирменных серых и красных цветов. На верхнем краю клавиатуры также есть полоса регулировки высоты, которая теоретически позволяет наклонять её под любым углом. В основном же её характеристики аналогичны Q1 Pro, включая поддержку RGB-подсветки, конструкцию с двойной прокладкой, которая обычно делает клавиатуру приятной и легкой для набора текста, а также алюминиевый корпус.

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