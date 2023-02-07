OnePlus выпустила свою первую механическую клавиатуру

OnePlus изготовила эту клавиатуру в партнёрстве с Keychron. The Verge пишет, что она очень похожа на Keychron Q1 Pro. Обе клавиатуры используют 75-процентную компоновку в стиле ноутбука, то есть без цифровой клавиатуры.

Естественно, OnePlus внесла несколько изменений. Модель 81 Pro имеет набор клавишных колпачков фирменных серых и красных цветов. На верхнем краю клавиатуры также есть полоса регулировки высоты, которая теоретически позволяет наклонять её под любым углом. В основном же её характеристики аналогичны Q1 Pro, включая поддержку RGB-подсветки, конструкцию с двойной прокладкой, которая обычно делает клавиатуру приятной и легкой для набора текста, а также алюминиевый корпус.