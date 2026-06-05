«Они уже 20 лет обещают догнать нас за 10 лет»: глава TSMC подшутил над Samsung

Опубликовано 05 июня 2026, 20:511 мин.
«Они уже 20 лет обещают догнать нас за 10 лет»: глава TSMC подшутил над SamsungПо-доброму
Глава TSMC Си Си Вэй в шутку раскритиковал многолетние попытки Samsung догнать его фирму в производстве чипов.
© Ferra.ru
«Двадцать лет назад Samsung сказал, что догонит нас через 10 лет. Десять лет назад повторил то же самое. И недавно снова пообещал догнать TSMC за 10 лет», — цитируют Вэя СМИ.
Позиции TSMC сейчас очень сильны, в том числе из-за бума ИИ. Компания контролирует около 70% мирового рынка производства чипов на заказ. Доля Samsung — примерно 7%.
Не стоит и забывать, что TSMC не только делает передовые чипы, но и предлагает уникальную упаковку для них — технологию CoWoS.
Поэтому пока что TSMC «непобедима».
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный