Компьютеры
Опубликовано 05 июня 2026, 20:51
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«Они уже 20 лет обещают догнать нас за 10 лет»: глава TSMC подшутил над Samsung

По-доброму
Глава TSMC Си Си Вэй в шутку раскритиковал многолетние попытки Samsung догнать его фирму в производстве чипов.
«Они уже 20 лет обещают догнать нас за 10 лет»: глава TSMC подшутил над Samsung

© Ferra.ru

«Двадцать лет назад Samsung сказал, что догонит нас через 10 лет. Десять лет назад повторил то же самое. И недавно снова пообещал догнать TSMC за 10 лет», — цитируют Вэя СМИ.

Позиции TSMC сейчас очень сильны, в том числе из-за бума ИИ. Компания контролирует около 70% мирового рынка производства чипов на заказ. Доля Samsung — примерно 7%.

Не стоит и забывать, что TSMC не только делает передовые чипы, но и предлагает уникальную упаковку для них — технологию CoWoS.

Поэтому пока что TSMC «непобедима».

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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